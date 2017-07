Video: Brandenburg Aktuell | 01.04.2017 | Ludger Smolka

Wolfswachen in Brandenburg - Rund 800 Menschen wachen - Wölfe bleiben weg

01.04.17 | 20:32 Uhr

Die Hälfte der Wolfsrudel in Deutschland lebt in Brandenburg. Viele Bauern und Schäfer fürchten um ihre Tiere, rund 300 wurden im vergangenen Jahr gerissen. Am Freitagabend haben rund 800 Menschen für besseren Schutz demonstriert - sie wachten an Lagerfeuern.

Nein, böse ist der Wolf nicht, nur hungrig - und satt wird er in Brandenburg ganz gut. Die Zahl der Wolfsrudel in dem Bundesland steigt, etwa die Hälfte der bundesweit 46 Rudel lebt in Brandenburg. Damit steigt auch die Zahl der gerissenen Tiere: Rund 300 wurden vergangenes Jahr auf den Weiden gerissen, mehr als doppelt so viele wie noch 2015. Die Bauern, Schäfer und Tierhalter sorgen sich. Am Freitag versammelten sie sich deshalb in ganz Brandenburg zu Wolfswachen an Lagerfeuern - es war auch als Demonstration gemeint. "Als ein Zeichen, dass wir unsere friedlichen Tiere gegen den Räuber verteidigen wollen. Aber auch als Zeichen der Ohnmacht, denn mit einem Feuer werden wir unsre Tiere nicht dauerhaft schützen können", sagte Marco Hintze vom Bauernbund Brandenburg. Er hielt in Krielow Wolfswache, einem Dorf im Havelland. Auch in acht anderen Dörfern der Region wurde demonstriert, insgesamt waren es rund 800 Menschen im ganzen Bundesland.



Landwirte wollen jeden Wolf abschießen dürfen, der sich auf 1.000 Meter nähert

Die Demonstranten sind der Ansicht, dass der Wolf zu stark geschützt werde. Die Landwirte in Krielow fordern, dass sie jeden Wolf abschießen dürfen, der sich ihrem Hof auf 1.000 Meter nähert. Ausgerechnet Ökobauern mit Weidehaltung seien besonders betroffen. "Irgendwann wird das so schlimm werden, dass die Wildtierrisse und Nutztierrisse überhand nehmen und irgendwann wird es auch an den Menschen rangehen", sagt der Jäger Werner Gendritzki. Im vergangenen Jahr zahlte die Landesregierung rund 45.000 Euro Entschädigungen an Tierhalter.



Wolfsschützer entgegnen, die Tiere würden sich nicht stark vermehren. Und an vielen Rissen seien nicht Wölfe, sondern Hunde schuld. Auch der Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD) kam zu einer Wolfswache, in Dolgelin (Märkisch-Oderland). Er hat bereits einen Antrag für eine Lockerung des Schutzstatus' in die Agrarministerkonferenz eingebracht. Doch aus Sicht des Bauernbundes reicht das nicht aus. "Wir brauchen eine Wolfsverordnung, die den Abschuss von Wölfen erlaubt, die eine Gefahr darstellen", sagte der Geschäftsführer Reinhard Jung. Dazu gehörten Wölfe, die Schafe und Lämmer reißen. In einigen Gegenden nähmen Bauern und Jäger das schon selbst in die Hand.

Naturschutzverbände kritisieren Wolfswachen