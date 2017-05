Der Mann hatte Kulbatzki schon vorher nachgestellt, sie hatte seine Annäherungsversuche wiederholt abgeblockt. Nach der Tat wurde er zunächst in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.



Die 28-Jährige Kulbatzki arbeitet seit ihrem Diplom-Abschluss am Max Reinhard Seminar in Wien als freie Schauspielerin für verschiedene Theater, darunter das Deutsche Theater sowie das Ballhaus Ost Berlin. 2014 wurde sie beim Theatertreffen deutschsprachiger Schauspielstudierender mit dem Solopreis ausgezeichnet.

