In der Lobby des ZDF-Fernsehstudios in Berlin-Mitte hat ein Mann einen Sicherheitsdienst-Mitarbeiter mit einem Messer am Kinn verletzt. Der 48-Jährige wollte am Freitagnachmittag in dem Gebäude am Boulevard Unter den Linden einen Redakteur sprechen und in einen Fahrstuhl steigen, wie ein Polizeisprecher berichtete. Zwei Sicherheitsleuten gelang es, den Mann zu überwältigen.



Ein Mitarbeiter besprühte ihn mit Schaum aus einem Feuerlöscher, ein zweiter riss ihn zu Boden. Der Angreifer wurde der Polizei übergeben. Die Beamten fanden heraus, dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl aus Bayern vorlag - wegen Betruges.