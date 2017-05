Das eigene Kind plötzlich spurlos verschwunden - das ist ein Albtraum für jede Familie. Die meisten vermissten Kinder und Jugendlichen kehren nach kurzer Zeit zurück, doch einige bleiben dauerhaft verschwunden. An ihr Schicksal wird am Donnerstag erinnert. Von Mareike Witte

Unter der europaweiten Telefonnummer 116000 erhalten betroffene Eltern und Familien, aber auch vermisste Kinder und Jugendliche Beratung und Hilfe. 24 Stunden am Tag, kostenlos aus allen Netzen in den EU-Mitgliedsstaaten.

In Berlin gelten aktuell 87 Kinder und Jugendliche als vermisst. Davon sind laut Landeskriminalamt 53 Minderjährige in diesem Jahr verschwunden. Die anderen 34 Kinder und Jugendlichen sind schon länger nicht auffindbar, einige bereits seit Jahren. Auch in Berlin sind viele der Vermissten minderjährigen Flüchtlinge, die ohne ihre Eltern oder eine bevollmächtigte Begleitperson nach Berlin gekommen waren - fast die Hälfte der 87.

In Brandenburg werden derzeit 266 Kinder und Jugendliche vermisst. Davon seien 240 zwischen 14 und 17 Jahre alt, so das Brandenburger LKA. Die Zahl schwanke täglich, sagt Holger Nigrin von der LKA-Vermisstenstelle dem rbb. Unter den Vermissten befänden sich auch in Brandenburg viele minderjährige Flüchtlinge. Genaue Zahlen konnte das LKA aber nicht nennen.

Die Hälfte der Fälle klärt sich laut BKA innerhalb der ersten Woche auf, nach einem Monat sind 80 Prozent gelöst. Nur etwa drei Prozent der Vermissten sind nach einem Jahr noch verschwunden.

Die Gründe für das Verschwinden sind ganz unterschiedlich: Probleme in der Schule oder Liebeskummer. Kinder, die vergessen haben, sich abzumelden. Streitigkeiten der Eltern über das Sorgerecht. Dauerausreißer, die dauerhaft oder immer wieder weglaufen. Oder bürokratische Hürden bei den unbegleiteten Flüchtlingen. "Bei dem verbleibenden Teil der vermissten Kinder ist zu befürchten, dass diese Opfer einer Straftat oder eines Unglücksfalls wurden, sich in einer Situation der Hilflosigkeit befinden oder nicht mehr am Leben sind", so das BKA.