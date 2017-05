Die unglaublich klingende Geschichte ist laut CNN durch Gerichtsakten belegt, die nun öffentlich geworden sind. Demnach habe die in Deutschland aufgewachsene FBI-Angestellte über einen privaten Skype-Account mit Cuspert kommuniziert und soll ihm so näher gekommen sein.

Der ehemalige Berliner Gangster-Rapper und IS-Terrorist Dennis Cuspert alias "Deso Dogg" hat laut einem Bericht des US-Senders CNN im Sommer 2014 in Syrien geheiratet. Und zwar nicht irgendwen – sondern eine Übersetzerin des FBI, die auf seinen Fall angesetzt war.

Das Leben als Gattin eines hochrangigen Terroristen hatte sie sich aber offenbar anders vorgestellt. Alten Vertrauten schrieb sie laut CNN per E-Mail, sie befinde sich in einer rauen Umgebung und habe großen Mist gebaut. Schon wenige Wochen später gelang ihr die Flucht aus Syrien. Zurück in den USA, wo sie bereits zur Fahndung ausgeschrieben war, kooperierte die Frau vollumfänglich mit den Behörden. Sie wurde schließlich zu zwei Jahren Haft verurteilt.

Ihre Haftstrafe hat die Frau inzwischen abgesessen, am 4. August 2016 wurde sie laut den Prozessakten entlassen, berichtet CNN. Nur einen Tag zuvor nahm das Pentagon eine Meldung zurück. Es hatte bereits zum wiederholten Mal berichtet, dass Cuspert durch einen US-Luftangriff ums Leben gekommen sei.