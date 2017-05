In einem Cottbuser Wohngebiet wurde eine Bombe gefunden. Der Sprengsatz aus dem Zweiten Weltkrieg soll 50 Kilogramm schwer sein. Experten sollen die Bombe am Mittwoch entschärfen. Wenn das nicht gelingt, müssen andere Methoden angewandt werden.

Bauarbeiter haben am Dienstag in der Cottbuser Innenstadt eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der 50 Kilogramm schwere Blindgänger soll voraussichtlich am Mittwoch beseitigt werden, wie die Stadtverwaltung ankündigte. Rund 1.000 Cottbuser müssen dazu ihre Wohnungen sowie Büros und Geschäftsräume am Morgen bis 8 Uhr verlassen haben. Ab 7.30 Uhr sollen die Zufahrtsstraßen gesperrt werden. Zunächst soll versucht werden, die Bombe zu entschärfen.

Wenn das nicht klappt, muss sie gesprengt werden. Wie lange die Sperrzone bestehen bleiben wird, kann die Stadtverwaltung noch nicht absehen. Sie will als Notquartier für betroffene Anwohner eine Turnhalle zur Verfügung stellen.