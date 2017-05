In Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) ist ein 34-jähriger Mann mit Drogen im Rucksack vor Gericht erschienen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Mann eine Vorladung zu einer Hauptverhandlung in einer anderen Sache erhalten. Am Mittwochmittag tauchte er beim Gericht auf, bei der Eingangskontrolle fand eine Sicherheitsmitarbeiterin dann in seinem Rucksack "diverse betäubungsmittelverdächtige Substanzen", ein Messer sowie ein Zehn-Gramm-Feingewicht.

Beamte begleiteten den Mann zur Verhandlung, anschließend schrieben sie eine Anzeige gegen ihn.



