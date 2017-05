Die Berliner Polizei hat wieder Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht, um ein Verbrechen aufzuklären.



Gesucht werden zwei Verdächtige, die an dem Sonntagmorgen des 4. März gegen 4 Uhr früh ein Paar auf dem U-Bahnhof Mehringdamm angegriffen und verletzt haben. Nach Polizeiangaben schlugen die ca. 17 bis 20 Jahre alten Männer einem 33-jährigen Mann "aus nichtigem Anlass" ins Gesicht. Als er am Boden lag, traten sie ihm weiter gegen den Kopf.



Andere Fahrgäste zogen den Verletzten und seine Begleiterin in eine U-Bahn. Die Täter stiegen in einen anderen Wagen. Am S-Bahnhof Südstern stiegen die Täter aus, eilten zu dem Waggon mit dem Verletzten und griffen ihn noch einmal an, bevor sie flüchteten.



Das Opfer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, seine Begleiterin wurde leicht verletzt.

Die Fahndungsfotos hat die Polizei hier veröffentlicht.

Sendung: Inforadio, 11.05.2017, 18 Uhr