Michael Berlin Donnerstag, 18.05.2017 | 07:41 Uhr

Also ich verlasse mit (meinen) Kindern grundsätzlich alle geschlossenen Räume in denen geraucht wird. Leider ist das z.B. beim U-Bahnfahren trotz Rauchverbot mangels Durchsetzung oft nicht möglich, da an vielen U-Bahnhöfen andauernd geraucht wird (Herrmannplatz, Kottbusser Tor, Moritzplatz, ...). Da hilft auch die direkte Ansprache oder das Informieren der BVG nur bedingt, da die U-Bahnhöfe nicht entsprechend entraucht werden (etwa durch Belüftungssysteme). Da sich dort regelmässig Kinder u.a. auf dem Weg zur Schule aufhalten, wäre Protest und das Einfordern der Durchsetzung des Rauchverbots seitens der BVG bzw. des Senats wichtiger und wirkungsvoller. Ein Anfang wäre den Verkauf von Zigaretten in den Bahnhöfen in den BVG eigenen Räumen (Urbanis Gewerbe) zu untersagen. Immer wieder beobachte ich den Kauf von Zigaretten (& Schnapps ... ähnliches Thema) dort, die dann sofort im U-Bahnhof geraucht werden. Viel Erfolg wünsche ich Rauchfrei!