Am späten Dienstagabend stirbt ein Mann in einem brennenden Auto auf der A100. Noch bevor die Rettungskräfte eintreffen, versuchen Ersthelfer den Mann zu retten. Ein rbb-Reporter wird zufällig Augenzeuge und berichtet von dramatischen Augenblicken.

Auf der Stadtautobahn A100 verliert ein 49-Jähriger am späten Dienstagabend bei der Abfahrt Hohenzollerndamm die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er lenkt das Auto gegen einen Betonsockel, das Auto überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen.

Der Boden des Autos ist aufgerissen, nach kurzer Zeit fängt es Feuer. Rbb-Reporter Daniel Claus kommt zufällig mit seinem Auto am Unfallort vorbei. Er versucht, von der Autobahn abzufahren, um der Polizei und der Feuerwehr Platz zu machen. In der rbb-Abendschau berichtet er am Mittwoch von der außergewöhnlicher Hilfsbereitschaft vieler Augenzeugen.