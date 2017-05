Auf der Berliner Stadtautobahn ist an der Ausfahrt Mecklenburgische Straße/Hohenzollerndamm ein Autofahrer bei einem Unfall am Dienstagabend ums Leben gekommen.



Nach Angaben der Feuerwehr überschlug sich der Wagen und ging in Flammen auf. Der Fahrer sei eingeklemmt gewesen und habe nur noch tot geborgen werden können. An dem Unfall war laut Feuerwehr kein weiteres Auto beteiligt.



Der Mann habe offenbar die Ausfahrt verpasst und durch zu spätes Abbiegen die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Die Stadtautobahn wurde an der Ausfahrt in beide Richtungen gesperrt.

Sendung: Inforadio, 02.05.2017, 23 Uhr