Eine Geisterfahrerin hat auf der Autobahn 10 nahe Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) einen schweren Unfall verursacht. Dabei wurden vier Menschen verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.



Die Frau war in der Nacht zum Mittwoch zwischen den Anschlussstellen Ludwigsfelde-Ost und Genshagen auf der falschen Fahrbahn unterwegs. Ihr Wagen krachte auf der Spur Richtung Frankfurt/Oder in zwei andere Autos.



Im ersten Fahrzeug wurden zwei Insassen verletzt, darunter ein Kind. Die Geisterfahrerin und ihr Beifahrer erlitten ebenfalls Verletzungen. Die A10 war für die Bergungsarbeiten gesperrt.