Ohne Führerschein in Omas Auto unterwegs

Kontrolle auf der A100 in Berlin

Nach einer Kontrolle auf der Autobahn A100 haben Berliner Polizisten am Mittwochabend gleich mehrere Strafanzeigen gegen einen 17-Jährigen geschrieben. Gegen den Jugendlichen wird jetzt ermittelt - wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren ohne Pflichtversicherung und Verdacht des Kennzeichendiebstahls.

Auf Nachfrage gab der Jugendliche an, dass der Nissan Micra seiner Oma gehöre und sie ihm das Auto geschenkt habe. Er wollte das Auto nur "schnell woanders hinbringen", sei dann wegen Spritmangels liegen geblieben und habe bei einer nahe gelegenen Tankstelle etwas Benzin gekauft und in eine Flasche gefüllt.



Die Polizisten übergaben den Jugendlichen seiner Mutter. Diese habe die Angaben zum Auto der Großmutter bestätigt und erwähnt, dass ihr Sohn in der kommenden Woche seine Führerscheinprüfung hätte, hieß es.