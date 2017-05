Ein halbes Jahr vor dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz soll Attentäter Anis Amri an einer Messerstecherei in Neukölln beteiligt gewesen sein. Einem der mutmaßlichen Mittäter wird jetzt der Prozess gemacht.

Ein 30-Jähriger, der zusammen mit dem Attentäter vom Breitscheidplatz, Anis Amri, an einer Messerstecherei in Neukölln beteiligt gewesen sein soll, kommt am Dienstag vor Gericht. Angeklagt ist der Mann vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung.

Amri hatte am 19. Dezember einen Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz gesteuert und zwölf Menschen getötet. Wenige Tage später wurde er in Italien vor dem Bahnhof von Sesto San Giovanni nahe Mailand bei einer Routine-Ausweiskontrolle von Polizisten erschossen.



In Berlin war der Islamist Amri zuvor zeitweise observiert worden; es war bekannt, dass er sich in der Drogen- und Kleinkriminellenszene bewegte. Belangt wurde er deshalb nicht.



Mit Informationen von Ulf Morling