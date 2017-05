Nach einem Fahndungsaufruf zu einem brutalen Angriff in einem Berliner U-Bahnhof prüft die Polizei erste Hinweise auf die Täter. Der Angriff hatte sich bereits am 4. März ereignet. Seit Donnerstag sucht die Polizei mit Fotos nach zwei Männern, die im Kreuzberger U-Bahnhof Mehringdamm ein Paar angegriffen und den 33-jährigen Mann schwer verletzt hatten. An der Tat waren drei Männer beteiligt, aber nur zwei von ihnen wurden von den Überwachungskameras gefilmt.

Nach einem Streit zwischen den drei Männern und dem Paar war die Situation eskaliert. Die Männer schlugen dem 33-Jährigen ins Gesicht, so dass er zu Boden fiel. Dann traten sie ihm gegen den Kopf. Fahrgäste einer eingefahrenen U-Bahn retteten den Mann und zogen ihn und seine Begleiterin in den Zug. Als die U-Bahn am nächsten Bahnhof hielt, griffen die drei Täter erneut an und versuchten, den 33-Jährigen herauszuziehen und seiner Begleiterin die Handtasche zu entreißen. Schließlich flohen die Männer. Das Opfer wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.