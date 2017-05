Audio: radioeins | 05.05.2017 | Volker Wieprecht & Nina Klippel

Ausstellung über den Tod im Kindermuseum - Einmal Jenseits mit Rückreisegarantie

06.05.17 | 15:54 Uhr

Die Ausstellung "Erzähl mir was vom Tod" im Kindermuseum "Alice" in Berlin beschäftigt sich mit einem Tabuthema: Wie gehen Kinder mit dem Tod um? Spielerisch werden die Kleinen an das Thema herangeführt – inklusive Probeliegen im Sarg. Von Nina Klippel

Ein weißer Raum mit flauschigem Boden, Zettel hängen an der Decke: "Ich glaube, ich werde ein Pferd." "Man wird ein Zombie." Oder: "Ich glaube, dass nach dem Tod nichts kommt." Hier im Museum für Kinder "Alice" im Freizeit- und Erholungszentrum (FEZ) in Berlin-Oberschöneweide sollen sich Kinder mit dem Tod auseinandersetzen. Und im sogenannten Paradiesgarten kann jeder seine eigenen Gedanken zum Leben nach dem Tod aufschreiben. Im nächsten Raum stehen Lilli und Linda vor einem weißen Sarg. Einem Sarg für Kinder. "Dürfen wir da auch mal rein?" Ohne Berührungsängste legt sich die Zehnjährige Lilli hinein. "Es ist ein bisschen enger als ein Bett, aber schon gemütlich. Hier könnte man gut drin schlafen." Jetzt will sie auch ausprobieren, wie es sich mit geschlossenem Deckel anfühlt. "Echt cool! Es war schon auch ein bisschen gruselig, aber ich wusste ja, dass ich wieder rauskomme."

Mexikanisches Totenfest in der Ausstellung "Erzähl mir was vom Tod"

Mit Reisepass zum mexikanischen Totenfest

Die Ausstellung im "Alice" ist als Reise vom Diesseits ins Jenseits gestaltet – mit Rückreisegarantie. Zu Beginn bekommen die Kinder dafür sogar einen Reisepass. Wenn jeder einen Stempel im Pass hat, geht es los. Die Kinder können eine echte Grabstätte anschauen, das bunte mexikanische Totenfest kennenlernen oder einen Unsterblichkeitstrank mixen. Bei aller Ernsthaftigkeit dem Thema Tod auch etwas Leichtigkeit mitgeben – das ist ein Ziel der Ausstellung. Die 13 Räume sind sehr unterschiedlich gestaltet: Manche sind sehr spielerisch, andere machen nachdenklich – so wie der Raum "Großvater geht". In einer Porträtreihe fotografiert ein Enkel seinen Großvater in den letzten Monaten vor seinem Tod. Man sieht seinen körperlichen Verfall. Das berührt auch Lilli und Linda: "Das ist traurig, gruselig und auch beeindruckend. Und ich muss auch an die Enkelkinder denken, die mussten bestimmt weinen. Der Mann sieht so nett aus, der war bestimmt ein cooler Opa."

Info "Erzähl mir was vom Tod" im "Alice - Museum für Kinder" im Freizeit und Erholungszentrum (FEZ) in Berlin-Oberschöneweide ist noch bis 1. Juli geöffnet. Wochentags ist die Ausstellung für Schulklassen und Kita-Gruppen geöffnet, am Wochenende können Kinder ab 5 Jahren die Ausstellung in Begleitung besuchen. Der Eintritt kostet 4 Euro.

Kein Tabu für Kinder

Manchen Kindern fällt es schwer, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Madita muss dann gleich an ihre Großeltern denken. "Ich mag das Thema nicht so. Meinen Großeltern geht es ja jetzt noch gut, deshalb will ich mir jetzt noch keine Gedanken darüber machen." Ähnlich geht es Felipa: "Ich bin ja noch ein Kind und ich werde wahrscheinlich noch nicht als Kind sterben, also will ich nicht darüber nachdenken." Trotzdem gehen die meisten Kinder erstaunlich offen mit dem Thema um. Das beobachtet auch die Ausstellungsleiterin Pia Grotsch: "Die Kinder sind nicht sprachlos, sie sind unerschrocken, offen und manche gehen auch eher sachlich an das Thema heran. Die Sprachlosigkeit gibt es eher bei Erwachsenen, weil für sie das Thema Tod oft heikel ist und sie nicht wissen, wie sie es anpacken sollen." Die Ausstellung können nicht nur Schulklassen besuchen, sondern auch Eltern oder Großeltern mit den Kindern. "Wir freuen uns, wenn die Kinder neugieriger nach Hause gehen und noch mehr Fragen stellen", sagt Pia Grotsch. Nach der Ausstellung erzählen einige Kinder, dass sie jetzt weniger Angst vor dem Tod haben oder sich mehr trauen, überhaupt darüber nachzudenken. Und Timo findet: "Die Ausstellung war gut, nur ein bisschen zu kurz, das war schade." Das ist wahrscheinlich das größte Kompliment, das Kinder einer Ausstellung machen können.