In drei Berliner Bezirken haben in der Walpurgisnacht vier Autos gebrannt. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Es gebe aber bislang keine Anhaltspunkte für einen Zusammenhang zu den Protesten linker und linksextremer Gruppen rund um den 1. Mai.

Nach ersten Angaben der Polizei brannte in der Neuköllner Oderstraße ein Hyundai. Ein Passantin alarmierte hier die Rettungskräfte gegen 1:50 Uhr. Zudem brannte gegen 3 Uhr in der Swinemünder Straße in Mitte ein A5. Die Flammen griffen demnach auch auf einen daneben geparkten Renault, der komplett zerstört wurde. Auch ein VW Touran sei durch die Hitze beschädigt worden.



An einem geparkten Mercedes Benz CLA, der in Reinickendorf in der Ollenhauer Straße geparkt worden war, brach laut Polizei gegen 4 Uhr ein Feuer aus. Auch ein danebenstehender KIA sei beschädigt worden. Gegen 5:15 Uhr sei dann ein Mercedes C-Klasse in der Zehdenicker Straße in Mitte in Flammen geraten. Hier wurde auch ein VW durch die Hitze beschädigt.



Verletzt wurde bei den Bränden niemand.