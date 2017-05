Für das Neubauprojekt des Medienhauses Axel Springer in Berlin ist am Dienstag der Grundstein gelegt worden. In dem Gebäude an der Zimmerstraße sollen künftig die Digitalangebote von Springer entstehen. Der niederländische Architekt Rem Koolhaas hat einen Kubus mit vielen Glasflächen entworfen, in dem auf 13 Geschossen bis zu 3.500 Mitarbeiter unterkommen sollen.



Mehrheitsaktionärin Friede Springer übernahm den traditionellen Hammerschlag - mit den Worten "Einigkeit und Recht und Freiheit". In einer Edelstahlkapsel wurden unter anderem die aktuellen Ausgaben von "Welt" und "Bild" sowie ein digitaler Datenträger eingemauert.