Brandenburg - Werder feiert den letzten Tag des Baumblütenfests

07.05.17 | 14:59

Nach einer größtenteils verregneten Woche endet am Sonntag in Werder/Havel das 138. Baumblütenfest. Trotzdem zieht zieht Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) eine positive Bilanz. "Wir hatten wieder mehrere hunderttausend Besucher - die Regentage wurden ausgeglichen durch sehr besucherstarke Tage am vergangenen Sonntag vor dem 1. Mai und dieses Wochenende", sagte Saß am Sonntag.

In den vergangenen Jahren kamen geschätzt immer bis zu eine halbe Million Besucher zu dem traditionsreichen Frühjahrsfest in die Stadt und auf die umliegenden Obsthöfe. Auch die Händler an den Obstweinständen seien größtenteils zufrieden gewesen. "Allerdings ist zu beobachten, dass immer mehr Gäste statt in die Innenstadt auf die Obsthöfe in den Plantagen gehen", berichtete Saß. Zudem seien immer mehr Familien mit Kindern auf dem Baumblütenfest unterwegs. "Angesichts der zu erwartenden Frostschäden sind die Einnahmen vom Baumblütenfest für die Obstbauern in diesem Jahr besonders wichtig", betonte Saß. Bei den Süßkirschen befürchten die Obstbauern nach den Frostnächten vom April einen totalen Ernteausfall bei den Süßkirschen.

Etwa 340 Strafanzeigen ausgesprochen