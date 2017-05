Die Polizei hat für das erste Wochenende des Baumblütenfests in Werder (Havel) eine positive Bilanz gezogen. An den ersten beiden Veranstaltungstagen habe es keine schwerwiegenden Zwischenfälle gegeben, teilte die Polizeidirektion West am Montag mit.

"Der zweite Festtag war zwar von vielen Einsätzen geprägt, unterstrich jedoch den Volksfestcharakter und verlief ohne polizeilich hervorhebenswerte Sachverhalte", sagte der Leiter der Polizeidirektion, Peter Meyritz.