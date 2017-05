Einbrecher sind am frühen Freitagmorgen in ein Kaufhaus in Berlin-Steglitz eingebrochen. Dabei wurde ein Auto als Rammbock genutzt: Der oder die Täter fuhren gegen vier Uhr früh durch die massive Glas-Doppeltür der Karstadt-Filiale in der Schloßstraße, wo der Wagen stecken blieb. Der Eingang liegt direkt neben der Schmuck-Abteilung.

Das Auto war ein älterer, dunkelblauer Opel Kadett. Er sei vermutlich gestohlen worden, so die Polizei.

Nicht zum ersten Mal haben Diebe in Berlin einen Wagen als Einbruchswerkzeug benutzt. So fuhren etwa Einbrecher Anfang April mit einem VW Golf in einem Juwelierladen in Friedrichshagen. Im vergangenen November hatten Unbekannte in Hohenschönhausen einen Citroën in das Schaufenster eines Juweliergeschäfts gefahren. Vor einem Jahr rammten Maskierte mit einem älteren Golf die Türen eines Geschäfts für Luxusuhren auf dem Kurfürstendamm. In allen Fällen konnten die Täter mit ihrer Beute flüchten.