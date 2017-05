Am Bahnhof Zoo in Berlin haben drei Männer auf einen 24-Jährigen eingeprügelt und -getreten. Der Mann habe bei der Attacke am frühen Donnerstagmorgen Blutergüsse im Gesicht und am ganzen Körper erlitten, teilte die Bundespolizei mit. Seine Augen seien zugeschwollen gewesen, als die Beamten ihn fanden. Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen in ein Krankenhaus, das er inzwischen wieder verlassen konnte.



Sowohl das Opfer als auch die Angreifer sind nach Angaben der Polizei obdachlos. Die Berliner Polizei fasste zwei der drei mutmaßlichen Täter und ermittelt nun wegen schwerer Körperverletzung. Die Verdächtigen waren zum Tatzeitpunkt betrunken.