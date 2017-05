Eigentlich sollen sie im Notfall Menschenleben retten. Doch oft fehlen Rettungsringe oder Notfallhämmer – weil sie geklaut wurden. Jedes Jahr muss die Berliner Feuerwehr etwa 400 bis 500 Rettungsringe an Gewässern und Brücken ersetzen, wie die Senatsinnenverwaltung auf eine Parlamentarische Anfrage der CDU antwortete. In den Jahren 2010 bis 2016 seien insgesamt rund 3.500 Rettungsringe entwendet worden.

Im gleichen Zeitraum wurden knapp 27.400 Notfallhämmer in öffentlichen Verkehrsmitteln geklaut, durchschnittlich also gut 3.900 pro Jahr. Die meisten Hämmer werden in Bussen gestohlen, nämlich 24.198 innerhalb von sieben Jahren. In Straßenbahnen fehlten 2.585 Notfallhämmer, vergleichsweise wenige wurden in U-Bahnen gestohlen – hier waren es 601 Hämmer, die zwischen 2010 und 2016 wegkamen.