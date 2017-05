Leiche in See entdeckt

Der Mann, der verdächtigt wird, Ende April in Berlin-Kaulsdorf seine Lebensgefährtin getötet zu haben, ist tot. Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach hat ein Spaziergänger die Leiche des 48-Jährigen am Sonntag im Butzer See in Kaulsdorf entdeckt.