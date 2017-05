Ein Wohnungsbrand in Berlin-Prenzlauer Berg hält die Feuerwehr am Donnerstagvormittag in Atem. Eine Frau sprang schwerverletzt aus dem Fenster einer Wohnung im zweiten Stock. Unklar ist bislang, ob noch weitere Menschen in der Wohnung sind.

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Prenzlauer Berg ist am Donnerstagvormittag mindestens eine Person verletzt worden.



Nach rbb-Informationen sprang die Frau mit schweren Brandverletzungen aus dem Fenster einer Wohnung im zweiten Stock. Bei dem Aufprall zog sie sich weitere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber sollte die Frau in das Unfallkrankenhaus in Marzahn bringen.



Gegen 9.40 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden, weil in der Kopenhagener Straße die Wohnung im Seitenflügel eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten war. Möglicherweise befindet sich noch eine zweite Person in der brennenden Wohnung.



Bislang sind 40 Feuerwehrleute im Einsatz. Über mögliche Ursachen des Brandes ist noch nichts bekannt.



