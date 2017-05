118 hochglänzende Meter ragt das "Upper West" an der Berliner Gedächtniskirche in die Höhe. Zusammen mit dem Turm des Waldorf Astoria bildet das Gebäude eine Art Eingangstor zur City West. Am Mittwoch wurde das fast fertiggestellte Hochhaus eröffnet.

Drei Jahre hat der Bau des "Upper West" gedauert – am Mittwoch wurde das neue Hochhaus in Berlins westlicher City eröffnet. In dem 118 Meter hohen Gebäude mit der weißen asymmetrischen Fassade am Breitscheidplatz befinden sich Läden, Büros und ein Budgethotel.

Natürlich müssten noch Restarbeiten erledigt werden, erklärte Thomas Hohwieler, Geschäftsführer des Investors Strabag. Die bezögen sich aber im Wesentlichen ausschließlich auf den Innenausbau. 80 Prozent der Büroflächen seien bereits vermietet. In den nächsten sechs Monaten will die Strabag die Vollvermietung erreichen. Die Hotelkette Motel One allein belegt 18 der 32 Etagen des Neubaus mit 580 Zimmern und hat bereits seit April geöffnet. Auch für die Einzelhandelsflächen gebe es schon einen ersten Mieter.