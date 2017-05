"So etwas kommt leider sehr häufig vor" - Air-Berlin-Vorfall: Wie kommt ein Loch in einen Flugzeugrumpf?

26.05.17 | 15:19 Uhr

Viele Flugreisende machen sich Sorgen: Am Sonntag hatte ein Passagier ein Loch an einem Flugzeug entdeckt. Erst auf vielfachen Protest hin, sei der Flug abgebrochen worden. Doch Air Berlin dementiert, und ein Luftfahrtexperte warnt vor Panikmache. Von Daniel Marschke

Nach dem Vorfall vom vergangenen Sonntag sind viele Fluggäste in Sorge: Vor einem Air-Berlin-Flug von Düsseldorf nach Berlin hatte ein Passagier ein Handteller-großes Loch am Rumpf der Maschine fotografiert. Weil Air Berlin für den Flug die italienische Fluggesellschaft "Air Mistral" beauftragt hatte, handelte es sich um meine zweimotorige Propellermaschine des französisch-italienischen Herstellers ATR (wie im Bild oben).

"Wir hätten alle tot sein können!"

In den sozialen Netzwerken sorgte das Foto des beschädigten Flugzeug-Rumpfs teilweise für panische Reaktionen. Wie die "Berliner Morgenpost" berichtet, hat der Fotograf noch auf dem Rückflug Angst gehabt: "Wir hätten alle tot sein können", soll Lamy A. gesagt haben. Doch wäre es tatsächlich so gekommen? Was wäre passiert, wenn der Air-Berlin-Flug von Düsseldorf nach Stuttgart abgehoben hätte - mit einem Loch in der Flugzeugwand?



Wahrscheinlich nicht viel, sagt der Hamburger Luftfahrtexperte Cord Schellenberg. Denn der Schaden habe aller Wahrscheinlichkeit nach keine sicherheitsrelevante Bedeutung gehabt, sagte Schellenberg am Freitag rbb|24.

Häufig Zusammenstöße auf dem Flugfeld

"Flugzeuge halten wahnsinnig viel aus", sagt Schellenberg, der sich seit vielen Jahren mit der zivilen Luftfahrt beschäftigt und Großereignisse wie die Einführung des Airbus A380 begleitet und kommentiert hat. Auf dem Foto des Passagiers sehe es so aus, als würde es sich um eine Abdeckung oder Verkleidung handeln. Die Niete an der Stelle würden darauf hindeuten, dass das Flugzeug in diesem Bereich möglicherweise schon einmal repariert worden sei, vielleicht wegen eines ganz ähnlichen Schadens.



"So etwas kommt leider häufig vor. Ständig fahren irgendwelche Vorfeld-Fahrzeuge in Flugzeuge hinein", erläutert Schellenberg - das könnten zum Beispiel Gepäck- oder Cateringfahrzeuge sein.

"Sicherheit hat für uns oberste Priorität"

Auch bei Air Berlin selbst würden ab und zu Flugzeuge auf diese Weise beschädigt, sagt Air-Berlin-Sprecherin Alexandra Bakir. Auf stark frequentierten Flughäfen wie in Düsseldorf gebe es "einen hohen Traffic von Bodenfahrzeugen", so dass es häufig zu Kollisionen komme. Gerade daher gebe es den sogenannten "Walk around" - also den Gang des Piloten um das Flugzeug herum.

Schellenburg und Bakir gehen davon aus, dass der Pilot der italienischen Crew diesen Kontrollgang vorschriftsmäßig absolviert hat. Dabei sei es durchaus üblich, dass die Kontrolle in mehreren Abschnitten erfolgt - beispielsweise, weil der Pilot im Cockpit noch andere Dinge zu erledigen hat. Nicht ausschließen will Bakir, dass dadurch Missverständnisse zwischen der Crew und den Passagieren entstanden sind. Doch selbst wenn der Pilot den Schaden übersehen hätte, wäre das Flugzeug aller Wahrscheinlichkeit nach am Boden geblieben, sagt Bakir - denn es sei vorgeschrieben, dass ein Mitarbeiter des Bodenpersonals kurz vor dem Start einen zweiten "Walk around" absolviere. Bakir wies daraufhin, dass es kaum einen Bereich in Deutschland gebe, der so stark reglementiert werde wie der Luftverkehr. "Die Sicherheit hat für uns oberste Priorität", sagte die Air-Berlin-Sprecherin.

Schäden wirken auf Fluggäste oft "beängstigend"

Im vorliegenden Fall habe der Pilot seine Kontrolle aber nach einer kurzen Unterbrechung fortgesetzt und das Flugzeug dann für "fluguntauglich" erklärt. Die Verkehrsleitung von Air Berlin sei darüber unverzüglich informiert worden. Dass sich die Passagiere trotzdem Sorgen gemacht haben, könne sie aber gut nachvollziehen, sagte Bakir rbb|24. Unregelmäßigkeiten, vor allem Schäden, wirkten auf Fluggäste oft "beängstigend". Oft liege das aber auch daran, dass außergewöhnliche Ereignisse nicht richtig eingeordnet werden können. Ein Beispiel dafür seien Gewitter, die von Passagieren oft als große Bedrohung wahrgenommen werden, obwohl dem Flugzeug aus physikalischen Gründen gar keine Gefahr drohe.



Loch im Rumpf hätte wahrscheinlich keine Folgen gehabt

Der Hamburger Luftfahrtexperte Schellenberg ist davon überzeugt, dass das an der ATR festgestellte Loch für die Passagiere keinerlei Folgen gehabt hätte. Flugzeuge könnten mit solchen Schäden ohne Weiteres fliegen. Dennoch sei es völlig richtig gewesen, dass der Pilot den Flug gecancelt habe - schon aus versicherungstechnischen Gründen. "In solchen Fällen muss ein Techniker beauftragt werden, der den Schaden dokumentiert und begutachtet", sagt der Luftfahrtexperte.

Ob ein Flugzeug trotz eines äußerlichen Schadens starten kann, entscheidet aber nicht der Pilot allein. Nach Auskunft des Luftfahrtbundesamtes werde dies "in Absprache mit der Technik und nach den Vorgaben der von der zuständigen Behörde genehmigten Mindestausrüstungsliste beurteilt", teilte Cornelia Cramer, die Sprecherin der Behörde rbb|24 am Freitag auf Anfrage mit. "Inwiefern der Schaden bei der Maschine der 'Mistral Air' eine Gefahr darstellte, kann nur nach Begutachtung durch einen Sachverständigen geklärt werden", sagte Cramer.