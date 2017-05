Mehr als 4,5 Millionen Mal wurde die Berliner Mauer bereits auf Fotos der Social-Media-Plattform Instagram markiert. Mit dieser Anzahl von #Tags liegt das Denkmal an der Spitze der am häufigsten bei Instagram fotografierten Touristenattraktionen Deutschlands - gefolgt vom Oktoberfest mit rund 2,3 Millionen Markierungen und dem Nürburgring mit rund 560.000 #Tags. Schloss Sanssouci in Potsdam liegt mit rund 80.000 #Tags auf Platz 8. Das geht aus einer Studie hervor, die ein niederländisches Reiseportal am Mittwoch veröffentlichte.