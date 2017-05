Glasscheibe am Bahntower locker

Weil sich eine Glasscheibe im elften Stock des Bahntowers gelockert hat, ist es am Samstag am Potsdamer Platz in Berlin zu einem Feuerwehreinsatz gekommen.

Die Höhenrettung der Feuerwehr breche das rund sechs Quadratmeter große Glas nun gezielt heraus, sagte Sprecher Bernd Bruckmoser. "Das rieselt herunter auf den Bürgersteig wie kleine Diamanten." Da es sich um eine Doppelverglasung handelt, und die äußere Scheibe kaputt ist, habe die Feuerwehr keine Chance, von innen heranzukommen. Um die Scheibe herausschlagen zu können, seilen sich die Spezialisten außen am Tower ab.