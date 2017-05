Einer der Fahrer flüchtig - Mercedes-Fahrer liefern sich Rennen auf Columbiadamm

11.05.17 | 17:43 Uhr

Wieder ist es in Berlin zu einem illegalen Autorennen gekommen: diesmal in Tempelhof. Wie eine 50-jährige Zeugin beobachtete, rasten in der Nacht zu Donnerstag zwei Mercedes-Fahrer den Columbiadamm hinunter - bis einer der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg haben sich in der Nacht zu Donnerstag zwei Autofahrer offenbar ein illegales Rennen geliefert. Nach Polizeiangaben ist es dabei zu einem Unfall mit Sachschaden gekommen. Trotzdem sei einer der Fahrer weitergefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit.



Mercedes schleudert quer über die Fahrbahn

Eine Zeugin hatte gegen 23 Uhr die Polizei alarmiert. Mit ihrem Wagen hatte sie am Columbiadamm Ecke Golßener Straße in der rechten Fahrspur Richtung Neukölln gestanden. Links neben ihr hätten hintereinander zwei Fahrzeuge gehalten, bei denen es sich jeweils um einen Mercedes gehandelt haben soll. Als die Ampel auf Grün sprang, sei sie losgefahren, schilderte die 50-Jährige später. Dabei sei ihr aufgefallen, dass die beiden anderen Autos zunächst stehen blieben, kurz darauf aber stark beschleunigten und sie in hohem Tempo überholten. An der Ecke Lilienthalstraße sei einer der beiden Mercedes gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Anhänger geprallt und von dort gegen einen in die gleiche Richtung fahrenden VW geschleudert. Der 24-jährige Mercedes-Fahrer und der 20-jährige VW-Fahrer blieben nach Polizei-Angaben unverletzt. Der Fahrer des zweiten Mercedes soll trotz des Unfalls weitergefahren sein.

Ku'Damm-Raser wegen Mordes verurteilt

Zuletzt war es in Berlin immer wieder zu illegalen Autorennen gekommen. Der folgenschwerste Fall ereignete sich im Februar 2016 auf dem Kurfürstendamm und der Tauentzienstraße in Berlin-Charlottenburg. Damals lieferten sich zwei Raser ein Rennen mit bis zu 160 km/h. Dabei überfuhren sie mehrere rote Ampeln, bevor einer der beiden Wagen mit dem Auto eines 69-Jährigen zusammenstießen, der dabei ums Leben kam. Ende Februar 2017 waren die beiden Raser wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden - ein Novum in der deutschen Rechtsgeschichte. Die Verteidigung ist dagegen jedoch in Revision gegangen.

Sonderkontrolle wegen Profilierungsfahrten

Am Mittwoch hatte die Polizei wegen sogenannter Profilierungsfahren Kontrollen in Charlottenburg durchgeführt. Dabei wurden 36 Fahrzeuge kontrolliert. 16 Fahrer müssen mit Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten rechnen. An sieben Fahrzeugen wurden erhebliche Mängel festgestellt. Zwei der kontrollierten Autos wurden zur Erstellung eines technischen Gutachtens sichergestellt.

Hier fand das illegale Rennen statt