Autofahrer müssen am Donnerstagvormittag im Bereich Tempelhofer Damm und der Autobahn A100 mit massiven Behinderungen rechnen.



Der Grund für die Beeinträchtigungen ist ein brennender Lkw auf dem Tempelhofer Damm in Höhe der Borussiastraße. Der Tempelhofer Damm ist deshalb in Fahrtrichtung Süden zwischen Ringbahn- und Borussiastraße gesperrt; es kommt zum Stau in beiden Richtungen.

Auch auf der A100 staut sich der Verkehr. Hier ist die Abfahrt Tempelhofer Damm ebenfalls gesperrt. Der Lkw-Brand ist inzwischen gelöscht, wie lange die Aufräumarbeiten dauern, ist noch unklar.