In Berlin-Prenzlauer Berg ist eine vermüllte Wohnung ausgebrannt. Die genaue Brandursache ist noch unklar, die Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus, wie eine Sprecherin am Mittwochmorgen sagte. Das Feuer war am Dienstagabend in der Wohnung eines sechsstöckigen Mietshauses in der Käthe-Niederkirchner-Straße ausgebrochen.

Der Mieter wurde mit einer Drehleiter aus dem vierten Stock gerettet. Er kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die anderen Bewohner des Hauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen.



Die Flammen griffen auch auf den 5. Stock und das Dach des Hauses über. Rund 70 Feuerwehrmänner hatten den Brand nach mehr als zwei Stunden gelöscht.