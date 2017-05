Vor allem Marihuana, Heroin, Kokain: 2016 entdeckte die Berliner Polizei Rauschgift im Wert von rund zehn Millionen Euro. 2015 war es etwa dreimal soviel. Rückschlüsse auf die tatsächliche Menge an Drogen im Umlauf kann man daraus aber nicht ziehen.

Im Jahr 2015 hatte die Kriminalpolizei Drogen mit einem deutlich höheren Straßenverkaufswert gefunden: knapp 30 Millionen Euro. Das lag unter anderem an einem Großfund von fast 400 Kilogramm Kokain.

Die Berliner Polizei hat im vergangenen Jahr Rauschgift im Wert von knapp zehn Millionen Euro beschlagnahmt. Das meiste davon war Marihuana, Heroin und Kokain. Aber auch Amphetamine wie Ecstasy und Speed sowie Crystal Meth waren darunter. Das geht aus der Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Tom Schreiber hervor, über die die Deutsche Presseagentur am Samstag berichtet.

In Berlin sind drei Verdächtige festgenommen worden, die über das Darknet im großen Stil Drogen verkauft haben sollen. Eine vierte Person wird jetzt mit internationalem Haftbefehl gesucht.

In Berlin fand die Polizei im vergangenen Jahr laut den Zahlen des Senats 340 Kilo Marihuana (Straßenverkaufswert: 3,4 Millionen Euro), 92 Kilo Heroin (2,8 Millionen Euro), 73 Kilo Haschisch (510.000 Euro), 51 Kilo Amphetamine (508.000 Euro), 66.000 Tabletten (Amphetaminderivate wie Ecstasy, 662.000 Euro), 24 Kilo Kokain (1,5 Millionen Euro) und 15.000 LSD-Tabletten (76.000 Euro).

Am Montag wollen Bundesregierung und Bundeskriminalamt (BKA) den Jahresbericht 2016 zur Rauschgiftkriminalität und den Drogentoten vorstellen. 2015 waren in ganz Deutschland 1.226 Menschen durch harte Drogen gestorben, in Berlin 153. Von Januar bis Oktober 2016 waren es bereits 131 Menschen. Die neuesten Zahlen liegen noch nicht vor. Die Ursache der meisten Todesfälle ist Heroin.