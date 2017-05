Hochrechnungen der Krankenkasse DAK - Mehr als 1,2 Millionen Berliner schlafen schlecht

12.05.17 | 08:40 Uhr

Haben Sie in der letzten Nacht gut geschlafen? Laut einer Studie der Krankenkasse DAK beantworten immer weniger deutsche Berufstätige diese Frage mit "Ja". In Berlin ist die Zahl der schlecht Schlafenden in den vergangenen Jahren besonders stark gestiegen.



Rund drei Viertel aller Erwerbstätigen in Berlin haben Probleme beim Schlafen. Das ergeben Hochrechnungen der Krankenkasse DAK, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Demzufolge ist die Zahl der schlecht schlafenden Berliner seit 2009 um 72 Prozent gestiegen. Derzeit seien 1,25 Millionen Menschen in der Hauptstadt von Schlafstörungen betroffen.



Ursache für die Schlafprobleme seien unter anderem belastende Arbeitsbedingungen. Wer häufig an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit stoße, verdreifache das Risiko, die schwere Schlafstörung Insomnie zu entwickeln. Auch starker Termindruck, Überstunden sowie Nachtschichten und ständige Erreichbarkeit nach Feierabend gelten als Risikofaktoren.

Jeder zehnte Beschäftigte greift zu Schlafmitteln

Aber auch die Betroffenen selbst tragen zu ihren Schlafproblemen bei, etwa indem sie vor dem Schlafengehen noch Filme schauen oder Mails beantworten. Die DAK-Studie zeigt, dass die Gesellschaft das Thema Schlaf in eine Nebenrolle drängt. Dabei habe jeder zehnte Beschäftigte in Berlin in den vergangenen drei Monaten Schlafmittel eingenommen.

Bei der DAK-Befragung hat etwa jeder dritte Arbeitnehmer angegeben, dreimal pro Woche oder häufiger schlecht ein- oder durchzuschlafen. Bei einer Untersuchung vor sieben Jahren konnte in der Altersgruppe der 35- bis 65-Jährigen noch die Mehrheit (52,34 Prozent) gut schlafen.



Quelle: Abendschau, 11.05.2017, 19:30 Uhr