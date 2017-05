Die Berliner Tafel hat mit einem großen Rückgang an Geldspenden zu kämpfen. Mitte April war in einer Fernsehreportage berichtet worden, Mitarbeiter in einer Ausgabestelle in Reinickendorf hätten Lebensmittelspenden veruntreut. Seitdem seien die Geldspenden "deutlich eingebrochen", teilte die Vorsitzende der Berliner Tafel, Sabine Werth, am Freitag mit.

Der Rückgang liege im vierstelligen Bereich, und zwar täglich. Es gebe kaum noch Kleinspenden in Höhe von fünf bis zehn Euro. Das schlechte Image schlägt sich auch auf die rund 1.300 ehrenamtlichen Mitarbeiter nieder, von denen viele selbst bedürftig sind. Sie fühlten sich derzeit unter Generalverdacht, beklagte Werth.

Vor einigen Wochen hatte sich der Verdacht der Veruntreuung zumindest bei einem Mitarbeiter bestätigt, der sich Waren in die eigene Tasche gesteckt hatte. Auch weitere Mitarbeiter standen unter Verdacht. Alle an den Vorfällen Beteiligten seien nicht mehr in den Ausgabestellen beschäftigt, sagte Werth.