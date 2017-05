Betrunkener Busfahrer baut Unfall in Schwedt

Ein betrunkener Busfahrer hat am Sonntagmorgen in Schwedt an der Oder einen Verkehrsunfall verursacht. Der 48-Jährige und seine acht Fahrgäste blieben unverletzt. Der Fahrer eines Linienbusses habe beim Abbiegen die Vorfahrt eines Autos missachtet und sei dann mit diesem zusammengestoßen, berichtete die Polizei.



Bei der Aufnahme des Unfalls stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch im Atem des Fahrers fest. Ein Atemakoholtest ergab einen Wert von 0,95 Promille. Der 48-Jährige musste daraufhin seinen Führerschein abgeben. Die Fahrt musste mit einem anderen Busfahrer fortgesetzt werden.