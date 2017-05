Bei ihrer Forderung, den Schutzstatus für Biber zu senken, bekommen Brandenburger Bauern jetzt Unterstützung: Der Deutsche Jagdverband (DJV) fordert, es müsse künftig möglich sein, flexibler auf Bestandszuwächse zu reagieren. "Sonst ist die Akzeptanz für den Artenschutz in der Bevölkerung der ländlichen Räume in Gefahr", sagte DJV-Vizepräsident Volker Böhning der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn in Regionen wie Brandenburg der Biber regelmäßig Deiche unterhöhlt und Flutgräben staut, gibt es dort kaum noch Verständnis für den strengen Schutz."

Nach Zahlen des Deutschen Jagdverbandes wurden Biber in Brandenburg im Jahr 2015 bereits in 41 Prozent der Reviere beobachtet, 2006 waren es demnach 14 Prozent. Vor allem entlang der Flüsse Elbe, Havel, Spree, Oder sowie Uecker fühlen sich die Tiere wohl, heißt es.

Biber sind derzeit in Deutschlands streng geschützt und unterliegen nicht dem Jagdrecht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Wiederansiedlung der Biber vorangetrieben - in Bayern schon 1966, andere Bundesländer folgten. Bundesweit wird der Bestand heute auch vom WWF auf mindestens 30.000 Tiere geschätzt. Christiane Schröder, Geschäftsführerin des Nabu Brandenburg , nennt als Zahl der im Land lebenden Tiere 3.000 bis 3.500.

Biber richten jedoch auch Schäden an: Sie fällen Bäume, untergraben Böschungen und setzen Felder unter Wasser. Mit Sondergenehmigung der Behörden dürfen die Tiere geschossen werden. Ein niedrigerer Schutzstatus würde eine Bejagung des Bibers erleichtern.



Der Bauernbund Brandenburg fordert schon länger, die Biber zur Jagd freizugeben. Der Verband spricht von einer Plage und beklagt Schäden in Millionenhöhe. Seit Mai 2015 ist dort der Abschuss in begründeten Fälle erlaubt. Das Land Brandenburg hat spezielle Biber-Manager eingesetzt, die durch Biber verursachte Konflikte lösen sollen.



Auch der Nabu Brandenburg befürwortet einen Eingriff, "Wenn es größere Schäden etwa in Wäldern oder beim Hochwasserschutz gibt." Auch an Bahndämmen habe der Biber nichts zu suchen, sagte Verbandeschefin Christiane Schröder, ergänzte jedoch zugleich: "Wo immer möglich, sollten aber Präventionsmaßnahmen durchgeführt werden, um ein konfliktarmes Miteinander zu erreichen."