A10 wird wegen Bombenfund in Werder wohl voll gesperrt

Sprengung am Donnerstag

Bei der Suche nach alter Munition sind in Werder (Potsdam-Mittelmark) zwei 70-Kilo-Weltkriegsbomben gefunden worden.



Die Blindgänger wurden im Ortsteil Kemnitz entdeckt und sollen am Donnerstag kontrolliert gesprengt werden, weil sie nicht mehr transportfähig sind, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

In einem Sperrkreis mit einem Radius von etwa einem Kilometer müssen Wohnhäuser, eine Kleingartenanlage, ein Gestüt und ein Teil des Kemnitzer Gewerbegebietes evakuiert werden. Auch Teile des Kemnitzer Golfplatzes liegen innerhalb der betroffenen Zone.