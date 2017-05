Video | rbb aktuell | 29.05.2017

Polizei geht von Brandstiftung aus - Sieben Häuserbrände innnerhalb kurzer Zeit in Wittenberge

29.05.17 | 17:04 Uhr

In der Wittenberger Innenstadt ist in der Nacht zu Montag schon wieder ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Laut Polizei war der Brand wohl gelegt. Es ist das siebte Feuer innerhalb von zehn Tagen in der Innenstadt.



In Wittenberge (Prignitz) ist ein Neubaublock nach einem Brand und den Löscharbeiten unbewohnbar. Polizeisprecher Toralf Reinhardt sagte am Montag dem rbb, man gehe von Brandstiftung aus, weil es in der näheren Umgebung schon mehrmals gebrannt habe. Das Feuer war in der Nacht zu Montag im Keller des Hauses ausgebrochen. Zwei Brandausbruchstellen würden derzeit kriminaltechnisch untersucht, sagte Reinhardt rbb|24 am Mittag. Die Feuerwehr war mit elf Fahrzeugen und 36 Mann im Einsatz, wie ihr Sprecher Norman Rauth rbb|24 sagte. Sie brachte alle 28 Bewohner in Sicherheit. Drei Mieter kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Über Ordnungsamt und Sanitätsbereitschaft wird eine Notunterkunft in einer ehemaligen Obdachloseneinrichtung hergerichtet.



Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

In den drei Wohnungen des Gebäudes in der Bahnstraße waren laut Polizei auch Asylbewerber untergebracht. Wegen der anderen Brände in der Gegend gehe man derzeit aber eher nicht von einem politischen Motiv aus, sagte der Sprecher. Es war der siebte Brand innerhalb von zehn Tagen im Wittenberger Stadtgebiet, der mit Brandstiftung in Verbindung gebracht wird, sagte Polizeisprecher Reinhardt rbb|24. Zudem habe es weitere "In-Brand-Setzungen" gegeben, beispielsweise seien Müllsäcke auf der Straße angesteckt worden. Insgesamt liege die Zahl der Feuer in Wittenberge damit "im zweistelligen Bereich". Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei seit Januar im Bereich der Stadt 20 Mal Feuer gelegt worden. Allein am Wochenende habe es dreimal gebrannt, hieß es. In der Nacht zu Samstag wurden die Eingangstüren eines leerstehenden Mehrfamilienhauses und eines Einfamilienhauses angezündet. Ein 68-Jähriger habe einen Schock erlitten und sei vor Ort behandelt worden.



Die Polizei hat die Bevölkerung um Hinweise gebeten, um den oder die Brandstifter zu fassen.