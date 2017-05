Feuer am Flughafen Schönefeld - Fluggäste verärgert über spärliche Infos bei der Räumung

26.05.17 | 11:22 Uhr

Ein brennender Imbiss direkt am Hauptterminal in Schönefeld: Die Feuerwehr konnte den Brand am Freitagmorgen zwar schnell löschen. Aber die Terminals A und B mussten wegen des Rauches geräumt werden. Und einige Fluggäste fühlten sich allein gelassen.

Fluggäste, die am Freitagmorgen über den Flughafen Schönefeld reisen wollen, müssen auch in den nächsten Stunden noch mit Einschränkungen und Verspätungen rechnen.



Wie die Bundespolizei mitteilte, war am Morgen ein Imbiss vor dem Flughafengebäude in Brand geraten. Wie auf einem Video bei Twitter zu sehen ist, stand der Imbiss rechts vom Haupteingang komplett in Flammen.

Zwei Menschen seien verletzt worden, teilte ein Flughafensprecher mit. Die beiden Kiosk-Mitarbeiter seien ins Krankenhaus gebracht worden. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Terminals A und B zwischenzeitlich geräumt und entlüftet werden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar und wird derzeit untersucht.

Passagiere beklagen fehlende Informationen

Mehrere Fluggäste kritisierten die Informationspolitik des Flughafens. Um kurz nach acht Uhr hatte die Bundespolizei den Brand auf Twitter gemeldet. Die Feuerwehr war zu diesem Zeitpunkt bereits im Einsatz. Um 8.20 Uhr twitterte der Flughafen, der Feuerwehreinsatz sei beendet worden und es gebe keine Beeinträchtigungen beim Check-in und Flugbetrieb. Fünf Minuten später korrigierte sich die Pressestelle mit der Information, dass es Verzögerungen beim Check-in gebe und die Abfertigung nun über Terminal D erfolge. Ein Fluggast, der sich an rbb|24 wandte, schrieb: "Erst jetzt, um 9:05, kam die erste Info." Per Durchsage seien die Passagiere informiert worden, dass alle Flüge verspätet seien. Der Betroffene fragt: "Was macht diese Flughafen-Leitung, wenn mal was ernsthaftes passiert?"



Ein anderer Passagier beschwert sich via Twitter über das schlechte Krisenmanagement: "Was für ein Chaos, null Management. So mies vorbereitet. Man mag sich gar nicht vorstellen, wenn es nicht nur eine Frittenbude gewesen wäre." Ein weiterer Fluggast twittert um 10.20 Uhr, er sitze im Flugzeug aus St. Petersburg und seit 30 Minuten passiere nichts.

Am Vormittag könne es noch zu Verzögerungen kommen

Der Flughafen meldete am Vormittag lange Zeit lediglich Verspätungen beim Einchecken. Zwar wurden Fluggäste am Terminal D weiter abgefertigt. Dagegen mussten Reisende, deren Maschinen an den Terminals A und B starten sollten, auf dem Parkplatz ausharren und später ebenfalls zu Terminal D geschickt. Am Pier 3A sowie am Terminal A war außerdem keine Einreise möglich. Passagiere der dort landenden Maschinen mussten auf dem Vorfeld bleiben. Wie Flughafensprecher Lars Wagner dem rbb am Freitag sagte, ist der Betrieb noch am Vormittag wieder angelaufen. Nach Angaben des Flughafens sollen sich die Verspätungen in Grenzen halten, es könne jedoch noch zu Verzögerungen bei der Abfertigung kommen. Der Flugbetrieb selbst solle nicht betroffen sein. Fluggäste werden via Twitter gebeten, sich bei Fragen zum Abflug an das Bodenpersonal der jeweiligen Airline zu wenden.

Sendung: Inforadio, 26.05.2017, 9:00 Uhr