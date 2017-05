In der Lieberoser Heide nördlich von Cottbus sind am Montag weite Flächen in Brand geraten. Wie Raimund Engel, der Waldbrand-Schutzbeauftragte des Landes Brandenburg rbb|24 am Montag sagte, stehen etwa 30 Hektar Wald und Heide in Flammen. Ortschaften sind laut Engel nicht gefährdet.



Mehrere Dutzend Feuerwehrleute seien an der Grenze zwischen den Landkreisen Dahme-Spreewald und Oder-Spree im Einsatz, teilte die Regionalleitstelle in Cottbus mit. Laut Feuerwehr werden die Arbeiten erschwert, weil auf dem Gelände noch alte Munition vermutet wird. Die Feuerwehr könne die Flammen deshalb teils nur aus der Entfernung bekämpfen.