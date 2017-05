Beim großen Frühlingsgewitter am Dienstag haben in Brandenburg bundesweit die meisten Blitze den Boden erreicht. Nach einer Auswertung in Messstationen entlud sich die Energie 4.260 Mal bis zur Erde, teilte das Unternehmen Siemens am Mittwoch mit. In Berlin waren es dagegen nur 386 Blitze. Die Gewitterfront war von West nach Ost gezogen.



Bundesweit erreichten 28.000 Blitze den Boden, das sind rund fünf Prozent aller durchschnittlich pro Jahr registrierten Entladungen. Siemens misst für seinen jährlichen Blitzatlas die Aktivitäten bei Gewittern. Nach Brandenburg lagen die Schwerpunkte am Dienstag in Niedersachsen (3.558) und Bayern (3.360).