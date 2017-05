Dort, wo sich Fuchs und Hase normalerweise "Gute Nacht" sagen, wollten Techno-Fans am Wochenende Party machen. In der Nähe von Storkow (Oder-Spree) beschwerten sich Anwohner bereits am Samstag über sehr laute Musik. Offenbar kam sie aus der Nähe der Bundesautobahn A12 bei Spreenhagen, teilte die Polizeidirektion Ost mit. Die Verursacher konnten aber nicht entdeckt werden.