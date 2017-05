Ein Schäferhund hat eine Brandenburger Polizistin auf einem Trainingsplatz angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt jetzt, was genau vorgefallen ist - dann wird entschieden, was mit dem Tier passiert.

Während des Trainings mit Diensthunden ist eine Polizistin in Kränzlin bei Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) schwer verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin der Direktion Nord rbb|24 am Donnerstag sagte, ereignete sich der Zwischenfall bereits am Mittwoch. Die Polizistin sei von dem Tier, einem Schäferhund, mehrere Male schwer gebissen worden, so dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren und notoperiert werden musste.