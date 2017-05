Die Polizei in Sachsen-Anhalt versucht, einen elf Monate alten Mord an einem Mann jetzt auch in Brandenburg aufzuklären. Im Juli 2016 war eine männliche Leiche in einer Metallkiste in der Elbe bei Vockerode gefunden worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie von einer Elbbrücke der Autobahn 9 (Berlin-München) in den Fluss geworfen wurde. Untersuchungen ergaben, dass der Mann vermutlich aus Südosteuropa stammt.

Bisher fehlt der Polizei in Sachsen-Anhalt noch immer der entscheidende Hinweis. Nun sollen gezielt Erntehelfer in der Spargelregion Beelitz in Brandenburg angesprochen werden, wie ein Polizeisprecher in Dessau-Roßlau am Montag sagte. Es gebe die Überlegung, dass der getötete Mann der Erntehelferszene angehören könnte. Zudem liege Beelitz an der A9 zwischen Berlin und Vockerode.



Auf Spargelhöfen sollen Handzettel in verschiedenen Sprachen verteilt werden - alles auf der Suche nach Hinweisen auf die Identität des Toten und die Hintergründe. Zuerst hatte der MDR Sachsen-Anhalt darüber berichtet.