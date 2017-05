Urteil am Landgericht Frankfurt (Oder)

Im August 2014 wird Alt-Galow in der Uckermark von einer Käferplage heimgesucht. Eine Betroffene zieht vor Gericht, denn ihrer Meinung nach kommen die Erdbeersamen-Laufkäfer aus dem nahe gelegenen Maisfeld. Am Freitag nun ist das Urteil gefallen. Von Rico Herkner und Riccardo Wittig

Ganze Armeen von Käfern würden sich im Haus breit machen: im Schlafzimmer, im Keller, auf dem Boden und an der Decke - wie in einem Horrorfilm. So beschreiben es die Uckermärker, die vor drei Jahren von einer Plage biblischen Ausmaßes heimgesucht wurden.

Beim Missetäter handelt es sich um den Erdbeersamen-Laufkäfer, auf Lateinisch "Harpalus rufipes", und Bewohner aus Alt-Galow wie Beate Shead haben alle Hände voll zu tun, die Käfer wieder loszuwerden: "Diese ganze Wand war schwarz", erinnert sich die Uckermärkerin und zeigt auf eine Außenwand ihres Hauses.