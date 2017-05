Die Blutspendedienste in Brandenburg klagen über weniger Blutspenden. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter mehreren Organisationen ergeben. Wie etwa der private Blutspendedienst Haema informiert, spenden nur etwa drei bis fünf Prozent der geeigneten Bevölkerung im Land Blut oder Blutbestandteile.

Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) verzeichnet weniger Spenden. Um dem Negativtrend entgegenzuwirken, setzen die Blutspendedienste auf Werbung in den sozialen Netzwerken, auf mobile Spendetermine in der Fläche und Senioren, die noch fit genug für die Spende sind. Am 14. Juni ist Weltblutspendetag.

Sendung: Antenne Brandenburg, 27.05.2017, 7.30 Uhr