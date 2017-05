Barbara Jäckel, Expertin beim Berliner Pflanzenschutzamt, sagte: "Das bereitet uns Kopfschmerzen, besonders im Regierungsviertel mit dem Schloss Bellevue, auf der Museumsinsel oder in Parks wie am Schloss Charlottenburg". Da gehe es um die Repräsentationsbereiche der Hauptstadt.

Zum ersten Mal hat das Berliner Pflanzenschutzamt in diesem Frühjahr den Buchsbaumzünsler im Berliner Regierungsviertel entdeckt. Der aus Ostasien stammende Nachtfalter legt seine Eier auf den kleinen Blättern der Heckenpflanze ab, später fressen die Raupen die Büsche von innen her kahl.

Langfristig werde Berlin wohl auf eine alternative Begrünung umstellen müssen, so Jäckel weiter. Das werde allerdings einiges an Geld kosten. Erfahrungen aus Süddeutschland hätten aber gezeigt, dass gegen den Buchsbaumzünsler seit Jahren kein Kraut gewachsen ist. Chemische Bekämpfungsmöglichkeiten fallen aus - sie sind schädlich für Nutztiere wie Bienen. "Man kann geschädigte Pflanzen herausschneiden und auch mit mikrobiologischen Produkten spritzen", sagt Jäckel. Großflächig wird Bio-Spritzen, das nach Angaben des Naturschutzbunds (Nabu) nach jedem Regenschauer wiederholt werden muss, aber kaum eine Lösung sein.

Buchsbaum, der sich gut als Hecke oder Kugel in Form schneiden lässt, ist eine beliebte Monokultur bei Repräsentationsbauten - bis hin zum Barockgarten. Die bepflanzten Flächen in Berlin wären zu groß, um Schädlingslarven mühsam mit der Hand abzusammeln. "Der Zoo pflanzt schon um", berichtete Jäckel.

Der Schädling, ein schwarz-weißer Falter, wurde vielleicht als Larve 2006 auf Containerschiffen aus Asien nach Deutschland eingeschleppt. Die Theorie entstand, weil ein Befall der Buchsbäume zuerst rund um die Binnenhäfen am Rhein sichtbar wurde. Andere Vermutungen gehen dahin, dass er durch internationale Baumschulware aus Asien nach Europa gelangte. Inzwischen hat sich der Buchsbaumzünsler in vielen mitteleuropäischen Ländern ausgebreitet. Natürliche Feinde hat er kaum. Die Raupen schmecken bitter und werden von Vögeln eher verschmäht. Als Alternative bieten sich laut Nabu Eiben an, die sich auch gut in Form schneiden ließen.

Sendung: Radio Berlin, 04.05.2017, 6.30 Uhr