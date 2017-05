Fast drei Wochen lang war unklar, wie viele Personalausweise, Reisepässe und Führerscheine bei einem Einbruch in das Bürgeramt Friedrichshain genau gestohlen worden sind. Am Freitag hat das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg nun die Zahl bekannt gegeben: 783 persönliche Dokumente seien aus den Diensträumen des Bürgeramts 3 in Friedrichshain entwendet worden, teilte Knut Mildner-Spindler (Linke), Bezirksstadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg und Leiter der Abteilung für Bürgerdienste, auf Anfrage von rbb|24 mit. Sie seien in verschlossenen Aktenschränken gelagert gewesen.

In der Nacht zum 22. April waren Unbekannte in das Bürgeramt an der Frankfurter Allee eingedrungen und hatten abholbereite Personaldokumente gestohlen. Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes entdeckte am Morgen Einbruchsspuren an einer Tür im videoüberwachten Hinterhof. Er alarmierte die Polizei. Die Diensträume seien aufgebrochen worden, sagte Mildner-Spindler. Der Schaden liegt nach Schätzungen des Bezirksamts zwischen 40.000 und 50.000 Euro.