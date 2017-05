Ein BVG-Bus der Linie M29 soll am Freitag ohne zu Halten und mit hoher Geschwindigkeit über den Kurfürstendamm gefahren sein. Erst nach mehreren Haltestellen habe der Busfahrer am Adenauerplatz gestoppt und die Polizei gerufen. Er habe sich von den Fahrgästen bedroht gefühlt, gab er anschließend zu Protokoll, wie die Polizei am Sonntag auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatte "Bild Online" über den Vorfall berichtet.

Der Busfahrer war nach BVG-Angaben auf einer Betriebsfahrt unterwegs. Er habe dann den Fehler gemacht, Passagiere aufzunehmen, sagte BVG-Sprecherin Petra Reetz. "Dieses Missverständnis ist während der Fahrt offenbar eskaliert."

Laut Zeugen hatte der Fahrer an der Haltestelle Uhlandstraße zunächst niemanden einsteigen lassen. Daraufhin hätten sich die Fahrgäste vor den Bus gestellt, um den Einstieg zu erzwingen, was den rund 30 Menschen auch gelang.



Der 24 Jahre alte BVG-Mitarbeiter soll die Fahrgäste beschimpft haben. Er habe gedroht, bis zur Endhaltestelle Roseneck in Grunewald durchzufahren. Einige ältere Damen wollten aus Angst aussteigen, doch der Fahrer habe sie ignoriert. Auch soll er mehrere rote Ampeln missachtet haben.



Die Ermittlungen dauern an. Der Fahrer ist vorerst vom Dienst zurückgestellt. Laut Polizei fielen die Kontrollen auf Drogen und Alkohol negativ aus.

Sendung: Abendschau, 14.05.2017, 19.30 Uhr